Популярная украинская певица решила впервые за долгое время поделиться личными кадрами, а также показала короткие видео из прошлого, которые не смогла опубликовать год назад. Перед 24 февраля артистка решила вспомнить, какой она была раньше и как позволяла себе веселиться на съемках.

Артистка призналась, что это как из другого мира, теперь она выглядит иначе и живет по-другому. Первые полгода Каменских провела в Испании, а после решилась вернуться в Киев, где раньше жила вместе с Потапом.

О личной жизни звезда по-прежнему не говорит, однако показывает видео со съемок ее клипа, сделанным как раз перед вторжением россиян.

«Еще немного воспоминаний со съемок в прошлой жизни» - поделилась Настя.

«Невероятная команда, яркие образы, воспалительный рабочий процесс – сейчас кажется, что все это кадры из другой жизни. Эта съемка была последней до 24 февраля, поэтому сейчас о ней я вспоминаю с особым теплом.

Это был день, когда вся команда собралась вместе: мы планировали, мечтали и много смеялись. Но даже не догадывались, что все это потеряет всякий смысл всего за несколько дней» - поделилась Настя.

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