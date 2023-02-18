Знана українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко зробила добірку головних новин за 359 день повномасштабної війни.

На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що росіяни втратили в лютому вп’ятеро більше військових, ніж регулярно втрачали попередні місяці. Йдеться про втрати, які мають підтвердження з відкритих джерел – соцмереж, статей в місцевій пресі, офіційних некрологів – таку статистику наводить російська служба BBC. Ні Україна, ні росія свої втрати офіційно не озвучує.

Найближчим часом Україна може знов піддатися масованому ракетному обстрілу росіян – тиждень до річниці вторгнення може бути складним.

Зеленський, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, попередив лукашенка про наслідки участі у війні.

Самопроголошений президент Білорусі тим часом кокетував із путіним у москві. За однією із версій, лукашенко повіз до путіна переговорні умови Заходу, які три дні тому, перебуваючи у Мінську, міг передати йому міністр закордонних справ Угорщини Сійярто. За більш поширеною версію, на зустрічі путін вмовлятиме лукашенка вступити у війну.

Австралійський парламент продемонстрував свою солідарність із Україною напередодні річниці повномасштабного вторгнення росії – депутати зробили спільне фото, вишукувавшись у формі тризуба на тлі прапорів двох країн (фото 5).

Енн Гетевей висловила своє захоплення українським президентом після його виступу через відеозв’язок на Берлінському кінофестивалі (відео 6).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.