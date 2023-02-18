На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що росіяни втратили в лютому вп’ятеро більше військових, ніж регулярно втрачали попередні місяці. Йдеться про втрати, які мають підтвердження з відкритих джерел – соцмереж, статей в місцевій пресі, офіційних некрологів – таку статистику наводить російська служба BBC. Ні Україна, ні росія свої втрати офіційно не озвучує.
Найближчим часом Україна може знов піддатися масованому ракетному обстрілу росіян – тиждень до річниці вторгнення може бути складним.
Зеленський, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, попередив лукашенка про наслідки участі у війні.
Самопроголошений президент Білорусі тим часом кокетував із путіним у москві. За однією із версій, лукашенко повіз до путіна переговорні умови Заходу, які три дні тому, перебуваючи у Мінську, міг передати йому міністр закордонних справ Угорщини Сійярто. За більш поширеною версію, на зустрічі путін вмовлятиме лукашенка вступити у війну.
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
"Ми робимо індексацію пенсій": Шмигаль оголосив, кому, коли і на скільки підвищать
Чекають на дитину, а квартири немає: що відомо про долі тих, хто вижив у будинку на Набережній Перемоги
Віддаємо безоплатно: хто з українців може отримати пральні машинки і не тільки
"Куча ліків та гормональних препаратів": зірка "Танців з зірками" останні півроку бореться із хворобою
Австралійський парламент продемонстрував свою солідарність із Україною напередодні річниці повномасштабного вторгнення росії – депутати зробили спільне фото, вишукувавшись у формі тризуба на тлі прапорів двох країн (фото 5).
Енн Гетевей висловила своє захоплення українським президентом після його виступу через відеозв’язок на Берлінському кінофестивалі (відео 6).
Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.
Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.
Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.