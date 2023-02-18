На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что россияне потеряли в феврале в пять раз больше военных, чем регулярно теряли предыдущие месяцы. Речь идет о потерях, которые подтверждают открытые источники – соцсети, статьи в местной прессе, официальные некрологи – такую ​​статистику приводит российская служба BBC. Ни Украина, ни россия свои потери официально не озвучивают.

В ближайшее время Украина может вновь подвергнуться массированному ракетному обстрелу россиян – неделя к годовщине вторжения может быть сложной.

Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции безопасности, предупредил лукашенко о последствиях участия в войне.

Самопровозглашенный президент Беларуси тем временем кокетничал с путиным в москве. По одной из версий, лукашенко повез к путину переговорные условия Запада, которые три дня назад, находясь в Минске, мог передать ему министр иностранных дел Венгрии Сийярто. По более распространенной версии, на встрече путин будет уговаривать лукашенко вступить в войну.

Австралийский парламент продемонстрировал свою солидарность с Украиной в канун годовщины полномасштабного вторжения россии – депутаты сделали общее фото, выстроившись в форме трезубца на фоне флагов двух стран (фото 5).

Энн Хэтэуэй выразила свое восхищение украинским президентом после его выступления по видеосвязи на Берлинском кинофестивале (видео 6).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.