Як відомо, раніше Огневич випустила нову пісню "Як мені бути", яка присвячена всім українкам, які переживають загибель коханих на війні. Після презентації багато хто в мережі почав писати, що приспів з пісні Злати схожий на уривок з однієї з пісень Біллі Айліш - "Lovely".

Проте артистка від скандалу відхрестилася, висловившись, що жодного плагіату не було і писала вона сама трек. На цей раз вона з колегами вирішила трохи оновити варіант композиції.

На цей раз шанувальники Злати не стали писати схожості з чужою піснею.

"Як мені бути?; Це що Злата Огнєвіч?; Люблю вас! і тебе, Морфом, і тебе Рома Черенов, і тебе; Класний трек; Клеві чуваки 😎👍;

Хоч бери і новий ремікс на вас роби 🤩; ну фірма; це як стріла амура, яка потрапила прямо в моє серце:); відкриваєш свою душу)» - пишуть у мережі.

Нещодавно Злата поїхала з України на якийсь час, до цього відпочивши на українському курорті в горах.

«Поки чекаю на таксі, бачу ось таку картину. Відразу скажу, схоже, що чоловік просто перебрав, я проходила повз і побачила. Незвичайно бачити таке дбайливе ставлення.

Той момент, коли трохи не в дусі, але за тебе про тебе все одно подбають» - поділилася Злата своїми спостереженнями в Польщі.

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