Как известно, ранее Огневич выпустила новую песню "Як мені бути", которая посвящена всем украинкам, переживающим гибель любимых на войне. После презентации многие в сети принятись писать, что припев из песни Златы похож на отрывок из одной из песен Билли Айлиш - "Lovely".

Тем не менее, артистка от скандала открестилась, высказавшись, что никакого плагиата не было и писала она трек сама. В этот раз она с коллегами решила немного обновить вариант композиции.

В этот раз поклонники Златы не стали писать схожести с чужой песней.

«Как мне быть?; Это что Злата Огневич?; Люблю вас! и тебя, Морфом, и тебя Рома Черенов, и тебя; Классный трек🔥; Клевые чуваки 😎👍;

Хоть бери и новый ремикс на вас делай🤩; ну фирма; это как стрела амура которая попала прямо в мое сердце:); открываешь свою душу)» - пишут в сети.

Не так давно Злата уехала из Украины на время, до этого отдохнув на украинском курорте в горах.

«Пока жду такси, вижу вот такую картину. Сразу скажу, похоже на то, что мужчина просто перебрал, я проходила мимо и увидела. Необычно видеть такое бережное отношение.

Тот момент, когда немного не в духе, но за тебя о тебе же все равно позаботятся» - поделилась Злата своими наблюдениями в Польше.

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