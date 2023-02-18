Українська співачка Надя Дорофєєва підготувала добірку кадрів, на яких показала, як відбуваються тепер її виступи.

На своїй сторінці у соціальній мережі Інстаграм Надя Дорофєєва раніше зізналася, чому виступати далеко не так просто, як раніше. Навіть її команда стала емоційнішою. Після цього артистка представила спеціальну добірку, зняту перед та після концертом у Тік-Ток.

Так, нещодавно виконавиця дала перший концерт у рамках благодійного туру "Сенсі". Артистка презентувала у Кременчуці концертну програму, щоб підтримати свій альбом без російських пісень.

Також вона представила україномовні версії пісень "Bam bam", "raznotsvetnaya", "Попереду", і заодно заспівала сингл "Люди як кораблі".

«Була на концерті у Кременчуці, буду у Полтаві ще 😍; я про це мрію 🥺; Чому ти така схожа на ангела?; Це так цікаво; ці погляди;

Вся команда в шоці; З тобою всім весело 😅🥰; Коли вже Михайло Кацурін?; Ваня так подивився 😂💔; красуня ❤️; А де Мишко? 🤗😅».

«Нові реалії та емоційніші ми – ось відчуття після першого концерту туру. А ще – що треба ЖИТИ: Посміхатися всупереч смутку, бути хоробрим всупереч страхам, бути тут і зараз, насолоджуватися кожним моментом, допомагати іншим… Все це також про нас.

Зараз ми з командою їдемо в автобусі до Черкас за нашими неідеальними, але такими рідними дорогами, спілкуємось, щось плануємо, мріємо і радіємо вже 5 солдаутам» - поділилася Надя.

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