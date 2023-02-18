Украинская певица Надя Дорофеева подготовила подборку кадров, на которых показала, как проходят теперь ее выступления.

На своей странице в социальной сети Инстаграм Надя Дорофеева ранее призналась, почему выступать далеко не так просто, как раньше. Даже ее команда стала более эмоциональной. После этого артистка представила специльную подборку, заснятую перед и после концертом в Тик-Ток.

Так, недавно исполнительница дала первый концерт в рамках благотворительного тура "Сенси". Артистка представила в Кременчуге концертную программу, чтобы поддержать свой альбом без российских песен.

Также она представила украиноязычные версии песен "Bam bam", "raznotsvetnaya", "Впереди", и заодно спела сингл "Люди як кораблі".

«Была на концерте в Кременчуге, буду в Полтаве еще 😍; я об этом мечтаю🥺; Почему ты так похожа на ангела?; Это так интересно; эти взгляды😂;

Вся команда в шоке😂; С тобой всем весело😅🥰; Когда уже Миша Кацурин?; Ваня так посмотрел 😂💔; красавица ❤️; А где Миша? 🤗😅».

«Новые реалии и более эмоциональные мы – вот ощущение после первого концерта тура. А еще – что надо ЖИТЬ: Улыбаться вопреки грусти, быть храбрым вопреки страхам, быть здесь и сейчас, наслаждаться каждым моментом, помогать другим… Все это тоже о нас.

Сейчас мы с командой едем в автобусе в Черкасс по нашим неидеальным, но таким родным дорогам, общаемся, что-то планируем, мечтаем и радуемся уже 5 солдаутам» - поделилась Надя.

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