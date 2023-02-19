Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та хореограф, яка перемагала на "Танцях зі зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно Ілона нарвалася на критику через свою дитину Домініки, адже фанати почали дорікати артистці, що вона йому мало приділяє часу. Тому Ілона вирішила у своєму сторіс показати, як приїхала до сина.

"Мамине серце ніколи не обманює. Він так чекав, так чекав, як приїхала - захворів і тепер наче маленька черепашка на мені цілу ніч і день", - написала Гвоздєва у публікації, показавши сина Домініка.

До цього Ілона відповіла українцям, які її дорікали директу, написавши велику посаду у своєму Інстаграм.

"Тому мене не треба цькувати своїми порадами щодо материнства, дивіться за собою, своєю сім'єю та дітьми. Досить приміряти ваше вузьке мислення та шаблони на інші сім'ї. Адже я показую в insti лише 20% свого життя і те, що я вважаю за потрібне. долею, страждати і робити з себе жертву не буду, не дочекаєтеся. Тому ті, хто плюють мені в спину означає, що я попереду", - написала Гвоздєва.

Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців з зірками" після шквалу критики різко відповіла українцям

А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танці зі зірками" показала свого сина та звернулася до українців

Також Politeka писала, що Ілона Гвоздєва з "Танці зі зірками" вразила кадрами зі своїм чоловіком.