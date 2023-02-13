Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и хореограф, которая прославилась благодаря шоу "Танцюють всі", где вошла в тройку лучших танцовщиц Украины. После этого артистка победила на проекте "Танці з зірками", где ее партнером был Игорь Ласточкин. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения Гвоздева с детьми на некоторое время покидала Украину, пожив в Италии. Но в итоге Илона вернулась обратно, воссоединив семью с мужем. Как-то звезда в интервью признавалась, что у нее супруг очень ревнивый.

Не забывает Илона и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решила поделится кадрами, где показала упражнение для пресса и ног.

"Упражнения для ног и пресса", - написала Гвоздева в видео.

"Со мной не замерзнешь и не соскучишься", - написала под кадрами знаменитость, которые опубликовала в ТикТок.

Фанаты успели поставить сотни лайков под публикацией и написали комментарии:

"Огонь";

"Супер, так держать, ждём новые видео с тренировками".

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