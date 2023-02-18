Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и хореограф, которая победила на "Танцях з зірками". А недавно знаменитость попала под шквал критики из-за своего ребенка. Звезда не выдержала и решила в своем Инстаграм ответить на упреки украинцев.

"Где сын мой? Что ты за мать? Почему Доминик не с вами? Как можно оставить ребенка родителям? И многие подобные вопросы каждый день получаю в директ…

Отвечу однажды особо заинтересованным и эту тему закрою навсегда, потому что уже нет сил и терпения слушать все это!!!

Если до сих пор кто-то не заметил в стране война, Киев, как и многие другие города, находятся под постоянной воздушной угрозой и не только, мужчина остался почти без работы", - начала ответ Гвоздева.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень плохая привычка совать нос и в чужую семью. За своими детьми лучше бы смотрели";

"Браво Илоночка! Вы классная семья, все у вас будет хорошо!";

"Илона, полностью поддерживаю вас. Только сама мама знает, как лучше, и где лучше, и с кем лучше будет именно ее детям";

"Вы молодец, у вас хорошая семья! Вы иметь и Вам лучше знать где безопасность для Ваших детей".

Напомним, Гвоздева из "Танці зі зірками" показала своего сына и обратилась к украинцам

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