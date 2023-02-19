Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала миле відео, в якому зробила анонс цікавого заходу, який готує у Варшаві.

Так у ролику Наталка спочатку розповіла про благодійний захід – зустріч "Як удома", що відбудеться у столиці Польщі для українців. А потім показала кадри з подібних зустрічей в Україні, де вона читає вірші та спілкується з людьми у теплій святковій обстановці.

У підписі до публікації Денисенко написала: "25 лютого ВАРШАВА, зустріч "Як вдома". О 15:00 в Будинку Літератури на вас чекатиму я. З обіймами, смаколиками, подарунками для всіх, і віршами #наталкачиталка. Найголовніше. Соціальна, Благодійна мета – Разом започаткувати унікальний, тільки для українців в Європі, флешмоб #ХтоСказавЩоПомстаЦеПогано. Кошти та донати ідуть у фонд. Квитки можна придбати за посиланням у моїх історіях та шапці профілю і також у організаторів заходу. НАДІШЛІТЬ ЦЕ ЗАПРОШЕННЯ СВОЇМ ДРУЗЯМ. Давайте зустрінемося, і підтримаємо один одного".

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