Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое видео, в котором сделала анонс интересного мероприятия, которое готовит в Варшаве.

Так в ролике Наталка сначала рассказала о благотворительном мероприятии – встреча "Как дома", которое состоится в столице Польши для украинцев. А потом показала кадры с подобных встреч в Украине, где она читает стихи и общается с людьми в теплой праздничной обстановке.

В подписи к публикации Денисенко написала: "25 февраля ВАРШАВА, встреча "Как дома". В 15:00 в Доме Литературы вас буду ждать я. С объятиями, вкусностями, подарками для всех, и стихами #наталкачиталка. Самое главное. Социальная, Благотворительная цель – Вместе положить начало уникальному, только для украинцев в Европе, флэш-моб #ХтоСказавЩоПомстаЦеПогано. Денежные средства и донаты идут в фонд. Билеты можно приобрести по ссылке в моих историях и шапке профиля, а также у организаторов мероприятия. Отправьте это приглашение своим друзьям. Давайте встретимся и поддержим друг друга".

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