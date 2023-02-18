Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни припинив усю свою діяльність у Росії, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував афішу та розповів, що робитиме у день річниці початку великої війни 24 лютого.

Як виявилося, Макс стане учасником до благодійного заходу, що відбудеться у сусідній Польщі. Артист у своєму посту подякував полякам за підтримку у цей важкий для України час, а також розповів про прем'єру пісні, яку готує якраз до роковин трагічної дати.

У підписі до публікації Барських написав: "24 лютого - особлива дата для кожного українця. У цей день радий долучитися до благодійного вечора Stay Together, який відбудеться у Польщі/Ясьонка та присвячений річниці незламності нашої країни. Щиро вдячний полякам за надзвичайно потужну підтримку нашого народу, безперервну боротьбу на боці українців заради спільної перемоги над ворогом! До зустрічі на G2 Арена о 20:00 (за місцевим часом). Також я продовжую писати свій музичний щоденник війни. Тому 24 лютого чекайте на прем’єру ще однієї сторінки, яка отримала назву "Мамо, не плач". Буде зворушливо!".

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