Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так цього разу зірка виклала відео, яким підтримала українок під час війни.

Очевидно, Оля зняла себе на відео і в ньому читає зворушливий вірш про жінок і для жінок. Перед камерою артистка з'явилася у скромному коричневому гольфі, її волосся розпущене і недбало покладене, а на обличчі легкий макіяж та схвильований вигляд.

У підписі до публікації Цибульська написала: "Я вірю, що любов до себе зараз потрібна кожному як ніколи. Писала про себе, а може, і про тебе". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Дуже добре".

"Дякую, дуже пронизливо!".

"Як гарно".

"Як чудово!".

"Я думала, що це вірш про Україну. Дуже гарно".

"Неймовірно. До мурашок. Ви мені сьогодні приснилися".

"Як добре, хочу навчитися читати так вірші ваші, в саме серце".

"Які щасливі люди, що поряд з вами, стільки у вас добра. Дякую".

"От, Олю, розірвали душу в мотлох, так красиво читаєте".

"Дякую вам, вийшло так глибоко, до сліз".

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