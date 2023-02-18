Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала яскраві фото та відео зі свого виступу для військових разом із народним артистом Павлом Зібровим.

Як видно, Анна та Павло зібрали повну залу людей, щоправда артистка не уточнила де саме це було. Як видно, Аня вийшла на сцену у відвертому образі – на ній пишний білосніжний топ із відкритими плечима та вузькі латексні лосини чорного кольору. Волосся співачки акуратно зачесане назад і розпущене, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Трінчер написала: "З моїм музичним хрещеним виступали вчора для військових. Зовсім скоро Прага 8 березня, Карлові Вари, 9 березня. Квитки в описі профілю". Українці відразу почали коментувати публікацію зірки, деякі зазначили, що Ганні слід бути скромнішим поряд із Зібровим:

"Мені здається, трохи скромніше потрібно було вибирати вбрання на цей виступ. Не дуже доречно і не гармонійно виглядає з образом Зіброва".

"Дуже хороше виконання, але ледь не доречним здається одяг, верх гарний, а низ відволікає увагу і ріже очі, бо ніби на виступ до клубу якийсь дешевий прийшла. У жодному разі не хочу образити вас, це просто думка з боку".

"Ви чудові. А вуса у Зіброва, то чудовий тренд".

"Дуже красиво і душевно. Як завжди, зворушливо співала".

"Чому не гола?".

"Вау, Анютко, ти як співачка і як артистка, актриса велика розумниця".

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