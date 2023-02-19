21-річна онука легенди української естради Софії Ротару вже тривалий час живе та навчається в Нью-Йорку, США, де також активно продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes, віце-президента IT-компанії Readdle Дениса Жаданова.
Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Цього разу Софія Євдокименко показала ефектні кадри з прогулянки містом. Для виходу модель обрала стильний фіолетовий костюмчик і шкіряну куртку, а доповнила образ оригінальною жовтою сумочкою, масивним кольє та сонцезахисними окулярами.
Онучка Ротару не стала заморочуватися з підписом до фото, написавши просто: "Хвилинка Нью-Йорка 🖤".
Шанувальники в коментарях підтримали Соню та засипали її компліментами:
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"Ти виглядаєш надзвичайно ⚡️😎🖤";
"Продовжуй розвиватися, Софіє, і продовжуй удосконалювати свою усталену ДОСКОНАЛІСТЬ!!! По-справжньому приголомшливо, дійсно ефектно! 👏❤️".
Оцінило в коментарях та просто лайками публікацію Євдокименко все зіркове сімейство — і сама Софія Михайлівна Ротару, і батько з мамою, і брат Анатолій, який після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався в Європу та хизувався цим в соцмережах.
Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.
Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.
Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.