21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes, вице-президента IT-компании Readdle Дениса Жаданова.

Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз София Евдокименко показала эффектные кадры с прогулки по городу. Для выхода модель выбрала стильный фиолетовый костюмчик и кожаную куртку, а дополнила образ оригинальной желтой сумочкой, массивным колье и солнцезащитными очками.

Внучка Ротару не стала заморачиваться с подписью на фото, написав просто: "Минутка Нью-Йорка 🖤".

Поклонники в комментариях поддержали Соню и засыпали ее комплиментами:

"Ты выглядишь сногсшибательно⚡️😎🖤";

"Продолжай развиваться, София, и продолжай совершенствовать свое устоявшееся СОВЕРШЕНСТВО!!! По-настоящему потрясающе, действительно эффектно!!! 👏❤️".

Оценило в комментариях и просто лайками публикацию Евдокименко все звездное семейство — и сама София Михайловна Ротару, и отец с мамой, и брат Анатолий, который после незаконной попытки пересечения границы все же вырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.