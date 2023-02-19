Відома фітнес-тренерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала, якою має бути нормальна вага.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Аніта Луценко розповіла, як визначити свій індекс маси тіла.

ІМТ - співвідношення зросту та ваги, що приблизно показує, яка у вас вага: недостатня, норма чи надлишок.

Менше 18,5 - вага нижче нормальної

18,5 до 25 - нормальна вага

25 -30 - надлишок ваги

30-35 - ожиріння 1 ступеня

35-40 - ожиріння 2 ступеня

Більше 40 - ожиріння 3 ступеня

"Звичайно ж є певна похибка, бо немає віку, статі і уточнення по м’язам. Але як орієнтир чисто базовий - супер. Чому недостаток і надлишок ваги - це не добре? Тому що і перший, і другий варіант викликає безліч хвороб. Також бажання мати вагу , що нижче нормальної - це автоматичне входження в стрессовий стан. Нормальна вага - це вага з якою людина живе максимально довго і здорово фізично і ментально", — пише зірка "Зважені та щасливі".

У Аніти показники в нормі. Зріст у неї 168 см, а вага 58-60 — тобто ІМТ 21, у межах норми.

"В Україні зазвичай (98%) дівчат хочуть важити нижче норми, що потребує зусиль більше норми. Тобто всі бажають чогось, що потребує надзусиль і не є здоров’ям", — додала тренерка.

Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.

Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання.

Також Politeka писала, що Аніта Луценко на весіллі з ведучим "Холостяка" Решетником відпалила під Сердючку.