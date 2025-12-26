Політолог Руслан Бортник прокоментував повідомлення Politico, що російсько-українська війна може завершитися в 2026 році, і оцінив, чи це реально з точки зору історичних патернів, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, ні Politico, ні путін, ні Трамп, ні Зеленський не знають, що станеться через 6 місяців, бо це дуже багаторівнева гра. Тобто, пояснює він, сьогоднішню ситуацію у світі можна порівняти з партією шахів, у якій беруть участь не 2 гравці, а 17, і кожен ходить у хаотичному порядку, а ще є учасники за портьєрою, які підказують чи вибивають стілець з-під гравців, замінюючи їх іншими.

«Я не думаю, що Politico знає, що 2026 року війна закінчиться. Нагадаю, що МВФ, глобальна організація, за якою, як багато хто вважає, стоять масони чи марсіани, щорічно прогнозував завершення війни в Україні у 2022, 2023, 2024, 2025 роках. Не знаю, чи буде на 2026 рік прогноз, але очікую, що буде те саме. Світовий банк – те саме», – пояснює Руслан Бортник.

Максимальний і реалістичний рівень, на що ми можемо претендувати у 2026 році, стверджує експерт, – це тимчасове перемир'я, яке навряд чи затягнеться більше, ніж на 1-2 роки. А до розв'язання та усунення причин війни, констатує він, ми ще дуже далеко, оскільки стратегічний баланс між країнами не змінився, поступатися ніхто не збирається, капітуляція на горизонті нікому не загрожує, а внутрішня дестабілізація для всіх однакова.

«Тому, на жаль, повне геополітичне вирішення може затягнутися. Якщо брати історичні патерни, то війна має завершитися десь до 2040-2045 років. Ось розв'язка історичних патернів таких конфліктів триває приблизно 30 років, плюс-мінус 10 років. Це ми говоримо саме про повну фіналізацію законних кордонів, про розподіл сфер впливу, про настання стратегічної стабільності у регіоні. А до того часу регіон буде ковбасити, безумовно», – підсумовує Руслан Бортник.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман заявив, що росіяни прирівнюють слово «переговори» до слова «мир», і пояснив різницю.

Також Politeka писала про те, що Томенко пояснив, чому Україна погодилась на вибори у мирному плані.