Популярна українська реперша Alyona Alyona (Олена Савраненко), яка з початку війни активно гастролює за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле фото та розповіла про свою незвичайну ідею зустрічі з шанувальниками.

За словами Олени, вона багато спілкується з шанувальниками у листуванні, і багато хто зве її на каву, прогулянку, просто поспілкуватися. Однак через свою зайнятість вона не може зустрітися з усіма бажаючими. Тож артистка вигадала альтернативу – зустрічі з відеозв'язку, де вона відповість на всі запитання та з радістю поспілкується з шанувальниками. Але фішка у тому, що навіть така ініціатива має благодійну мету – поспілкуватись з Alyona Alyona можна буде за донати.

"Зараз у нас із @probasshardi триває збір на реанімобіль швидкої допомоги, тому я хотіла б поєднати корисне з приємним! Я спілкуюся з багатьма із вас у себе в діректі і часто отримую запрошення на каву, прогулянку, тощо. Але, на жаль, через мій щільний графік, я фізично не маю можливості зустрітися зі всіма вами. Проте я готова зробити зустріч в Zoom: відповісти на питання, підняти вам настрій, надихнути та замотивувати вас на нові звершення", - написала Савраненко і додала умови, що слід зробити для такої зустрічі.

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