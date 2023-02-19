Популярная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая с начала войны активно гастролирует за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое фото и рассказала о своей необычной идее встречи с поклонниками.

По словам Алены, она много общается с поклонниками в переписках, и многие зовут ее на кофе, прогулку, просто пообщаться. Однако, в силу своей занятости она не может встретится со всеми желающими. Так что артистка придумала альтернативу – встречи по видеосвязи, где она ответит на все вопросы и с радостью пообщается с поклонниками. Но фишка в том, что даже такая инициатива имеет благотворительную цель – пообщаться с Alyona Alyona можно будет за донаты.

"Сейчас у нас с @probasshardi идет сбор на реанимобиль скорой помощи, поэтому я хотела бы соединить полезное с приятным! Я общаюсь со многими из вас у себя в директе и часто получаю приглашение на кофе, прогулку и т.д. Но, к сожалению, из-за моего плотного графика, я физически не имею возможности встретиться со всеми вами. Тем не менее, я готова сделать встречу в Zoom: ответить на вопросы, поднять вам настроение, вдохновить и мотивировать вас на новые свершения", - написала Савраненко и добавила условия, что нужно сделать для такой встречи.

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