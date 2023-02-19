Євген Кошовий та його дружина Ксенія виховують двох дочок. Їхній старшій дочці Варварі на початку цього року виповнилося 14 років. Дівчина з ранніх років дуже артистична та вже встигла засвітитися на телебаченні в шоу "Голос. Діти" та "Розсміши коміка", продемонструвавши талант до співу та своє почуття гумору.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Варя розмістила ефектні чорно-білі кадри, на яких крупним планом продемонструвала обличчя з яскравим макіяжем та пірсингом носа. Донька Кошового не стала заморочуватися з підписом до фото, залишивши під ними лише один емодзі - попереджувальний знак "⚠️".

Додамо, певний час після вторгення рф Варвара Кошова разом із мамою та молодшою ​​сестрою Серафимою перебували у селі Кранево в Болгарії, але потім повернулася до Києва, де возз'єдналася зі своїм хлопцем, з яким почала зустрічатися ще до повномасштабної війни.

Раніше Євген Кошовий розповідав, що з родиною війну зустрів у Києві. Разом з дружиною Ксенією в інтерв'ю вони згадували, що навіть не мали тривожної валізи, все збирали дуже швидко, а перші 36 днів війни жили в підвалі.

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