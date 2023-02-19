Евгений Кошевой и его супруга Ксения воспитывают двух дочерей. Их старшей дочери Варваре в начале этого года исполнилось 14 лет. Девушка с ранних лет очень артистична и уже успела засветиться на телевидении в шоу "Голос. Дети" и "Рассмеши комика", продемонстрировав талант к пению и чувство юмора.
В этот раз на своей странице в Instagram Варя разместила эффектные черно-белые кадры, на которых крупным планом продемонстрировала лицо с ярким макияжем и пирсингом носа. Дочь Кошевого не стала заморачиваться с подписью к фото, оставив под ними только один эмодзи – предупредительный знак "⚠️".
Добавим, некоторое время после вторжения рф Варвара Кошевая вместе с мамой и младшей сестрой Серафимой находились в селе Кранево в Болгарии, но затем вернулась в Киев, где воссоединилась со своим парнем, с которым начала встречаться еще до полномасштабной войны.
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Ранее Евгений Кошевой говорил, что с семьей войну встретил в Киеве. Вместе с женой Ксенией в интервью они вспоминали, что даже не имели тревожного чемодана, все собирали очень быстро, а первые 36 дней войны жили в подвале.
Напомним, 19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" взбудоражила новым дерзким образом.
Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" показала их сыновей в патриотическом видео.
Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.