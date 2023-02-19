Як пише Politeka.net, MARUV ( Анна Корсун ) – відома українська співачка. Зірка кілька років тому перемогла на Нацвідборі на Євробачення, але через скандал не поїхала представляти Україну на міжнародному конкурсі. А після повномасштабного вторгнення Ганна вирішила замовкнути і не коментувати те, що відбувається в Україні. Але останнім часом Корсун активізувалася у своєму ТікТок, де про війну вважає за краще не говорити, зате ділиться своїми танцями. На цей раз Корсун поділилася новим відео на честь свого дня народження.
"З днем народження мене. Учора був мій день народження. Дякую за привітання та побажання", - написала Корсун.
Фанати поставили сотні лайків під відео та написали коментарі:
"З минулим тебе. Усього найкращого";
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"Вітаю від щирого серця. Нехай збуваються всі мрії";
"Попалося в день мого народження, рада була тебе почути";
"Це зрадниця України";
"Там і сиди, зрадниця";
"Давай до нас у Херсон, буде голосне паті";
"Кішечка, що після війни, коли мову з сідниць дістанеш?";
"Що кішечка, коли у Павлика? Коли язик із дупи вилізе?";
"про тебе вже всі забули, а колись це були часи".
Нагадаємо, чекаємо на концерт під Бахмутом: MARUV, яка мовчить про Україну, повернулася в соцмережі і нарвалася на критику
А ще Politeka повідомляла, що Лорак, Maruv та Лободу після замовчування правди про війну в Україні зухвало приструнили
Також Politeka писала, що Осадча послала MARUV слідом за російським військовим кораблем.