Співачка Ганна Корсун (MARUV) поділилася на честь свята новим відео, але натрапила на негатив від українців.

Як пише Politeka.net, MARUV ( Анна Корсун ) – відома українська співачка. Зірка кілька років тому перемогла на Нацвідборі на Євробачення, але через скандал не поїхала представляти Україну на міжнародному конкурсі. А після повномасштабного вторгнення Ганна вирішила замовкнути і не коментувати те, що відбувається в Україні. Але останнім часом Корсун активізувалася у своєму ТікТок, де про війну вважає за краще не говорити, зате ділиться своїми танцями. На цей раз Корсун поділилася новим відео на честь свого дня народження.

"З днем ​​народження мене. Учора був мій день народження. Дякую за привітання та побажання", - написала Корсун.

Фанати поставили сотні лайків під відео та написали коментарі:

"З минулим тебе. Усього найкращого";

"Вітаю від щирого серця. Нехай збуваються всі мрії";

"Попалося в день мого народження, рада була тебе почути";

"Це зрадниця України";

"Там і сиди, зрадниця";

"Давай до нас у Херсон, буде голосне паті";

"Кішечка, що після війни, коли мову з сідниць дістанеш?";

"Що кішечка, коли у Павлика? Коли язик із дупи вилізе?";

"про тебе вже всі забули, а колись це були часи".

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