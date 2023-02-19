Певица Анна Корсун (MARUV) поделилась в честь праздника новым видео, но нарвалась на негатив от украинцев.

Как пишет Politeka.net, MARUV (Анна Корсун) - известная украинская певица. Звезда несколько лет назад победила на Нацотборе на Евровидение, но из-за скандала не поехала представлять Украину на международном конкурсе. А после полномасштабного вторжения Анна решила замолчать и не комментировать происходящее в Украине. Но в последнее время Корсун активизировалась в своем ТикТок, где о войне предпочитает не говорить, зато делится своими танцами. А в этот раз Корсун поделилась новым видео в честь своего дня рождения.

"С днем рождения меня. Вчера был мой день рождения. Спасибо за поздравления и пожелания", - написала Корсун.

Фанаты поставили сотни лайков под видео и написали комментарии:

"С прошедшим тебя. Всего самого наилучшего";

"Поздравляю от всего сердца. Пусть сбываются все мечты";

"Попалось в день моего рождения, рада была тебя услышать";

"Это предательница Украины";

"Там и сиди, предательница";

"Давай к нам в Херсон, будет громкое пати";

"Кошечка, что по войне, когда язык из ягодиц достанешь?";

"Что кошечка, когда у Павлика? Когда язык из жопы вылезет?";

"о тебе уже все забыли а когда-то это были времена".

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