Как пишет Politeka.net, MARUV (Анна Корсун) - известная украинская певица. Звезда несколько лет назад победила на Нацотборе на Евровидение, но из-за скандала не поехала представлять Украину на международном конкурсе. А после полномасштабного вторжения Анна решила замолчать и не комментировать происходящее в Украине. Но в последнее время Корсун активизировалась в своем ТикТок, где о войне предпочитает не говорить, зато делится своими танцами. А в этот раз Корсун поделилась новым видео в честь своего дня рождения.
"С днем рождения меня. Вчера был мой день рождения. Спасибо за поздравления и пожелания", - написала Корсун.
Фанаты поставили сотни лайков под видео и написали комментарии:
"С прошедшим тебя. Всего самого наилучшего";
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"Поздравляю от всего сердца. Пусть сбываются все мечты";
"Попалось в день моего рождения, рада была тебя услышать";
"Это предательница Украины";
"Там и сиди, предательница";
"Давай к нам в Херсон, будет громкое пати";
"Кошечка, что по войне, когда язык из ягодиц достанешь?";
"Что кошечка, когда у Павлика? Когда язык из жопы вылезет?";
"о тебе уже все забыли а когда-то это были времена".
Напомним, ждем концерт под Бахмутом: MARUV, которая молчит об Украине, вернулась в соцсети и нарвалась на критику
А еще Politeka сообщала, что Лорак, Maruv и Лободу после замалчивания правды о войне в Украине дерзко приструнили
Также Politeka писала, что Осадчая послала MARUV вслед за русским военным кораблем