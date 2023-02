Цього разу на своїй сторінці в Instagram 40-річний хореограф, який одразу після повномасштабного вторгненння рф виїхав за кордон та поки не збирається повертатись, показав яскраве фото своєї дружини Лілії, на якому вона позує з їхнім песиком на руках.

"Happy Birthday, THE ONE AND ONLY!..❤️ З Днем Народження, Кохана! Робитиму все, щоб Ти усміхалася кожного дня! Нехай всі наші великі плани здійсняться! Яке це щастя бути разом… Любимо!!!😍", — написав Влад Яма під світлиною.

Українці в коментарях приєднуються до привітань, але не втрачають нагоди нагадати Владу Ямі, що, поки він святкує за кордоном, в Україні триває війна:

"У цей світлий і пам’ятний для нас усіх день хочеться побажати тобі всього самого найкращого, що є в цьому світі: любові, щастя, удачі, тепла і доброти. Ми щиро бажаємо, щоб у тебе, люба іменинниця, все в житті було прекрасно, міцна та дружна родина, відмінні друзі, улюблена робота, достаток у домі. Нехай всі, навіть самі зухвалі мрії, рано чи пізно збудуться";

"А в Україні війна...";

"З днем народження, всього самого найкращого, нехай здійсняться всі бажання, душу гріє кохання".

Раніше Влад Яма в інтерв'ю Славі Дьоміну розповідав, що перетнув кордон одразу після початку повномасштабного вторгнення, ще до того, як чоловікам заборонили виїжджати з країни.

