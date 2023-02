В этот раз на своей странице в Instagram 40-летний хореограф, который который сразу после полномасштабного вторжения рф выехал за границу и пока не собирается возвращаться, показал яркое фото своей жены Лилии, на котором она позирует с их собачкой на руках.

"Happy Birthday, THE ONE AND ONLY!..❤️ С Днем Рождения, Любимая! Буду делать все, чтобы Ты улыбалась каждый день! Пусть все наши большие планы сбудутся! Какое это счастье быть вместе… Любим!!!😍", — написал Влад Яма под фотографией.

Украинцы в комментариях присоединяются к поздравлениям, но не упускают случая напомнить Владу Яме, что, пока он празднует за границей, в Украине продолжается война:

"В этот светлый и памятный для нас всех день хочется пожелать тебе всего самого наилучшего, что есть в этом мире: любви, счастья, удачи, тепла и доброты. Мы искренне желаем, чтобы у тебя, милая именинница, все в жизни было прекрасно, крепкая и дружная семья, отличные друзья, любимая работа, достаток в доме. Пусть все, даже самые дерзкие мечты, рано или поздно сбудутся";

"А в Украине война...";

"С днем ​​рождения, всего самого лучшего, пусть исполнятся все желания, душу греет любовь".

Ранее Влад Яма в интервью Славе Демину рассказывал, что пересек границу сразу после начала полномасштабного вторжения, еще до того, как мужчинам запретили выезжать из страны.

