Популярна українська балерина, багаторічна суддя шоу "Танців з зірками" та директор Київського хореографічного коледжу Катерина Кухар, яка разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милим фото та розповіла про випробування, з якими зіткнулися її студенти за рік війни.

Так, за словами Каті, рік тому за кілька днів до початку повномасштабної війни її студенти боролися за нагороди на міжнародному конкурсі. Однак, незважаючи на всі труднощі, цього року вони знову їдуть до Берліна представляти українську балетну школу. Також Катерина зазначила, що подібні конкурси – це перевірка на міцність дітей. Слід бути готовим прийняти і перемогу, і поразку. Це швидка можливість заявити про себе, розширити нетворкінг, набратися досвіду, перевірити сили.

У підписі до публікації Кухар написала: "Минулого року, буквально за декілька днів до війни, мої студенти виборювали нагороди на міжнародному конкурсі. Складно повірити, що пройшов вже рівно рік. Найважчий рік для наших дітей і викладачів! Та попри все вони знову їдуть до Берліну представляти нашу балетну школу. В цьому році @tanzolymp зустрічає 9 наших здобувачів освіти. Тож, в силу свого досвіду і перебування у різних ролях — від учасниці до жюрі, хочу дати пораду. На конкурс потрібно йти не за перемогою! Не дивуйтесь… Треба їхати щоб отримати задоволення і показати себе світу. Познайомитись з іншими. Саме з таким підходом ти завжди будеш переможцем!".

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