Цього разу на своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч розповів про загибель свого відомого друга, радіоведучого Сергія Галібіна.

"Я знаю, що зараз багато людей втрачають друзів через кляту війну. Я втратив друга в 2015 році. Не витримало серце. А не витримало через початок агресії росії. А Сергій служив в Севастополі. Для нього це було надзвичайно боляче, і позиція його звучала голосно і чітко з початку вторгнення 2014 року. А ще й смерть нашого товариша Кузьми Скрябіна. В тій машині з Кривого Рогу мав їхати й Галібін. Але не поїхав, бо мав важливу роботу в Києві. А потім виїзд з Кривого, Тойота Скрябіна занесло… і далі ви знаєте", — пише ведучмй.

Серце Галібіна не витримало всього цього й 17 лютого 2015 року він пішов із життя.

"Дуже шкода. Я сумую за тобою. Але, я думаю, ти бачиш, як твоя донька дружить з моїми дівчатами. Як вони цього року цілий місяць прожили у моря разом. Накупалися досхочу. Знаю, ти б це зацінив. Галібін один з тих хто допоміг мені стати тим, хто я є. За це буду зажди дякувати", — зізнається Анатолій Анатоліч.

Галібін колись приютив молодого Анатоліча в своїй зйомній однушці в Києві, свого часу дав йому першу роботу в Кривому Розі на корпоративах у «серйозних криворізьких людей», підтримав його в перших потугах на радіо, і головне — був другом.

"Я вдячний тобі, мій друже, що ти був в моєму житті. Хай 8 років пройшло, але зараз все так само боляче розуміти що ми більше не поговоримо. Хоча твій номер в мене досі в обраних контактах, і я його вже певно ніколи не видалю", — додав ведучий.

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч, не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.