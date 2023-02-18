Популярна артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, яка є дружиною пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у своєму профілі миле фото із чоловіком і звернулася до шанувальників за допомогою.

Як видно, на новій фотографії Камалія та Мохаммад відображені у затишному будинку та у ошатних образах. Так, співачка з'явилася перед камерою у довгій синьо-жовтій сукні з гарною вишивкою, її волосся розпущене та акуратно покладене, а на обличчі яскравий макіяж. Поруч із нею чоловік у класичному темно-синьому костюмі з білою сорочкою.

У підписі до публікації Камалія звернулася до шанувальників з делікатним проханням: "Коханий, безмежно вдячна Всесвіту за тебе. Друзі, потрібна ваша допомога! Я заспівала безліч пісень різної тематики, але дуже хочу заспівати особливу пісню про спражнього, найкращого чоловіка, чоловіка з великої літери, чоловіка — захисника родини, захисника країни! Буду щаслива, якщо наша з вами творчість заспіває в унісон. Обіцяю розглянути особисто всі пропозиції. Щоб нічого не загубилось, напишіть, будь ласка, моєму менеджеру".

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