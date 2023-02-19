Відома українська балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар стала прототипом головної героїні мультфільму "Мавка. Лісова пісня".

Катерина виконує партію Мавки у постановці класичного балету "Лісова пісня" на сцені Національної опери України, тому образ лісової німфи їй добре знайомий. Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила цікаві кадри закулісся зйомок.

На знімальному майданчику Кухар відтворила необхідні за сценарієм мультфільму рухи й емоції Мавки, які аніматори проєкту згодом відтворили в 3D-моделі головної героїні.

"І кожен крок ожив… Мавка. Лісова пісня 💚 Поки чекаємо прем’єру, ділюсь з вами бестейджем зі зйомок і відтворенням мультиплікаційних рухів ✨", — написала Катерина Кухар під відео.

Українці в коментарях захоплюються талантом балерини:

"Щоразу дивуюся, наскільки ж Ви тендітна і талановита!";

"Вааауу 🤩🤩😍😍..це ж треба кожен крок втілити в мультик";

"мрію побачити! Ніжність в кожному русі! Грація, неповторність! Особливо подобається момент, де Мавка стрибає і іде верхи".

Довгоочікувана прем'єра мультфільму «Мавка. Лісова пісня» відбудеться 2 березня. Герої стрічки заговорять голосами українських знаменитостей, серед яких Наталка Денисенко, Артем Пивоваров, Юлія Саніна (The Hardkiss), Олена Кравець, DZIDZIO, Катерина Осадча, Олег Скрипка та інші.

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