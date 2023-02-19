Екатерина исполняет партию Мавки в постановке классического балета "Лесная песня" на сцене Национальной оперы Украины, поэтому образ лесной нимфы ей хорошо знаком. В этот раз на своей странице в Instagram звезда разместила интересные кадры закулисья съемок.

На съемочной площадке Кухар воспроизвела необходимые по сценарию мультфильма движения и эмоции Мавки, которые аниматоры проекта впоследствии воспроизвели в 3D-модели главной героини.

"И каждый шаг ожил… Мавка. Лесная песня 💚 Пока ждем премьеру, деллюсь с вами бэстейджем со съемок и воспроизведением мультипликационных движений ✨", — написала Екатерина Кухар под видео.

Украинцы в комментариях восхищаются талантом балерины:

"Каждый раз удивляюсь, насколько же Вы хрупка и талантлива!";

"Вааауу 🤩🤩😍😍..это же надо каждый шаг воплотить в мультик";

"Мечтаю увидеть! Нежность в каждом движении! Грация, неповторимость! Особенно нравится момент, где Мавка прыгает и едет верхом".

Долгожданная премьера мультфильма «Мавка. Лесная песня» состоится 2 марта. Герои фильма заговорят голосами украинских знаменитостей, среди которых Наталья Денисенко, Артем Пивоваров, Юлия Санина (The Hardkiss), Елена Кравец, DZIDZIO, Екатерина Осадчая, Олег Скрипка и другие.

Напомним, Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.