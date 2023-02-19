Екатерина исполняет партию Мавки в постановке классического балета "Лесная песня" на сцене Национальной оперы Украины, поэтому образ лесной нимфы ей хорошо знаком. В этот раз на своей странице в Instagram звезда разместила интересные кадры закулисья съемок.
На съемочной площадке Кухар воспроизвела необходимые по сценарию мультфильма движения и эмоции Мавки, которые аниматоры проекта впоследствии воспроизвели в 3D-модели главной героини.
"И каждый шаг ожил… Мавка. Лесная песня 💚 Пока ждем премьеру, деллюсь с вами бэстейджем со съемок и воспроизведением мультипликационных движений ✨", — написала Екатерина Кухар под видео.
Украинцы в комментариях восхищаются талантом балерины:
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
В украинских школах хотят ввести новые предметы: "дети должны разбираться..."
"Не выдержало сердце": Анатолий Анатолич рассказал о трагедии с известным украинским ведущим
Стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены
Была пропавшей без вести почти два года: в Киеве отыскали 18-летнюю девушку с интересным именем и тяжелой судьбой
"Каждый раз удивляюсь, насколько же Вы хрупка и талантлива!";
"Вааауу 🤩🤩😍😍..это же надо каждый шаг воплотить в мультик";
"Мечтаю увидеть! Нежность в каждом движении! Грация, неповторимость! Особенно нравится момент, где Мавка прыгает и едет верхом".
Долгожданная премьера мультфильма «Мавка. Лесная песня» состоится 2 марта. Герои фильма заговорят голосами украинских знаменитостей, среди которых Наталья Денисенко, Артем Пивоваров, Юлия Санина (The Hardkiss), Елена Кравец, DZIDZIO, Екатерина Осадчая, Олег Скрипка и другие.
Напомним, Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.