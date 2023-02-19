Популярна українська телеведуча, інфлюенсер та блогер Леся Нікітюк, яка з початку війни багато волонтерить, а влітку відновила зйомки свого шоу "Ле Маршрутка", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася забавними кадрами та заінтригувала новими випусками свого тревел шоу.

Як виявилося, Леся зі своєю маршруткою та Богданом Богдановичем вирушили на зйомки до прифронтової Харкова. На нових знімках телезірка відображена на засніжених вулицях міста, яке часто зазнає ворожих обстрілів, але залишається непохитним. Перед камерою Леся з'явилася у чорному вбранні – теплій куртці, шапочці та з сумкою через плече, вона пронизливо дивиться у камеру.

У підписі до публікації Нікітюк написала: "Харків. Поламаний, але незламний. Поранений, але живий. Зруйнований, але ціл. ЛЕ Маршрутка у Харкові. Усім вітання". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Харків вітає".

"Леся, чи плануєте ви відвідати Миколаїв?".

"Мій рідний Харків! Чекаю з нетерпінням!".

"Ласкаво просимо до нашого міста. Ми всі поранені, але незламні. Ми дуже сильні, і ми вистоємо".

"А де можна сьогодні вас обійняти у Харкові?".

"Ліска у непереможному місті-герої Харків".

"Я давно вже чекаю на новий випуск Ле Маршрутки".

"Ласкаво просимо до нашого улюбленого Харкова!".

"Леся в моєму рідному Харкові! Чому я не там? Так хочу тебе обійняти".

"Найкраща передача, найкраща ведуча!".

"Леся, дякуємо вам, що в цей страшний для нас весь час ви з нами".

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