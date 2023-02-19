Популярная украинская телеведущая, инфлюэнсер и блогер Леся Никитюк, которая с начала войны много волонтерит, а летом возобновила съемки своего шоу "Ле Маршрутка", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась забавными кадрами и заинтриговала новыми выпусками своего трэвел шоу.

Как оказалось, Леся со своей маршруткой и Богданом Богдановичем отправились на съемки в прифронтовой Харьков. На новых снимках телезвезда запечатлена на заснеженных улицах города, который часто подвергается вражеским обстрелам, но остается несгибаемым. Перед камерой Леся появилась в черном наряде – теплой куртке, шапочке и с сумкой через плечо, она пронзительно смотрит в камеру.

В подписи к публикации Никитюк написала: "Харьков. Поломанный, но несокрушимый. Раненый, но живой. Разрушен, но цел. ЛЕ Маршрутка в Харькове. Всем приветствия". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:

"Харьков приветствует".

"Леся, планируете ли вы посетить Николаев?".

"Мой родной Харьков! Жду с нетерпением!".

"Добро пожаловать в наш город. Мы все ранены, но несокрушимы. Мы очень сильны, и мы выстоим".

"А где можно сегодня вас обнять в Харькове?".

"Леска в непобедимом городе-герое Харьков".

"Я давно уже жду нового выпуска Ле Маршрутки".

"Добро пожаловать в наш любимый Харьков!".

"Леся в моем родном Харькове! Почему я не там? Так хочу тебя обнять".

"Лучшая передача, лучшая ведущая!".

"Леся, благодарим вас, что в это страшное для нас все время вы с нами".

Напомним, "Очень пронзительно": кума Дзидзьо Цибульская поддержала украинок новым видео.

Как сообщала Politeka, "Особая дата для каждого": Макс Барских честно рассказал, что будет делать 24 февраля.

Также Politeka писала, что "Режет глаза": Тринчер в латексных лосинах зажгла на сцене с Зибровым, украинцы взбесились.