Популярная украинская телеведущая, инфлюэнсер и блогер Леся Никитюк, которая с начала войны много волонтерит, а летом возобновила съемки своего шоу "Ле Маршрутка", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась забавными кадрами и заинтриговала новыми выпусками своего трэвел шоу.
Как оказалось, Леся со своей маршруткой и Богданом Богдановичем отправились на съемки в прифронтовой Харьков. На новых снимках телезвезда запечатлена на заснеженных улицах города, который часто подвергается вражеским обстрелам, но остается несгибаемым. Перед камерой Леся появилась в черном наряде – теплой куртке, шапочке и с сумкой через плечо, она пронзительно смотрит в камеру.
В подписи к публикации Никитюк написала: "Харьков. Поломанный, но несокрушимый. Раненый, но живой. Разрушен, но цел. ЛЕ Маршрутка в Харькове. Всем приветствия". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:
"Харьков приветствует".
"Леся, планируете ли вы посетить Николаев?".
"Мой родной Харьков! Жду с нетерпением!".
"Добро пожаловать в наш город. Мы все ранены, но несокрушимы. Мы очень сильны, и мы выстоим".
"А где можно сегодня вас обнять в Харькове?".
"Леска в непобедимом городе-герое Харьков".
"Я давно уже жду нового выпуска Ле Маршрутки".
"Добро пожаловать в наш любимый Харьков!".
"Леся в моем родном Харькове! Почему я не там? Так хочу тебя обнять".
"Лучшая передача, лучшая ведущая!".
"Леся, благодарим вас, что в это страшное для нас все время вы с нами".
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
В украинских школах хотят ввести новые предметы: "дети должны разбираться..."
"Такой сладенький": Великий из "Квартал 95" высмеял Соловьева, который начал истерично "отмывать" своего сына
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Была пропавшей без вести почти два года: в Киеве отыскали 18-летнюю девушку с интересным именем и тяжелой судьбой
Напомним, "Очень пронзительно": кума Дзидзьо Цибульская поддержала украинок новым видео.
Как сообщала Politeka, "Особая дата для каждого": Макс Барских честно рассказал, что будет делать 24 февраля.
Также Politeka писала, что "Режет глаза": Тринчер в латексных лосинах зажгла на сцене с Зибровым, украинцы взбесились.