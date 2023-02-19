Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка з початку війни живе на дві країни – Україну та Польщу – і продовжує знімати своє шоу "Дорослі дівчатка" з Олею Поляковою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала відео із лаштунків своєї роботи на Мюнхенській конференції з безпеки у складі MSCYouTubeStudiо.

Як виявилось, Машу запросили очолити головну студію для інтерв'ю #MSCYouTubeStudiо на Мюнхенській безпековій конференції. Так, у своєму відео телезірка показала трохи залаштунки своєї роботи там, а також поділилася своїми враженнями.

"Я не політична журналістка, мені цікаве все, що є людяного в кожній сильній, видатній та впливовій персоні сьогодення. Тим цікавіше бачити, як найсильніші світу цього розповідають про свої страхи та переживпння. На кожне інтерв’ю першого дня @munsecconf в мене лише від 10 до 20 хвилин… Короткі перерви, зустрічі з членами українських делегацій, та купа голова обертом, оскільки просто на кожному кроці розмови лише про Україну! Дійсно, полинам вже рік говорить весь світ!На моєму каналі ми виклали три, на наш погляд, найцікавіші розмови : з військовою журналісткою @duzentekkal ; з першою прем‘єр-міністеркою Естонії @kajakallas та з міністром закордонних справ Великобританії @jamescleverly. А бонусом вам, моїм підписникам, трохи залаштунків тут та в сторіс. Дякую, що ви зі мною!", - поділилася Єфросиніна.

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