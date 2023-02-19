Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая с начала войны живет на две страны – Украину и Польшу – и продолжает снимать свое шоу "Взрослые девочки" с Олей Поляковой, часто радует поклонников яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала видео из закулисья своей работы на Мюнхенской конференции по безопасности в составе MSCYouTubeStudiо.
Как оказалось, Машу пригласили возглавить главную студию для интервью #MSCYouTubeStudiо на Мюнхенской конференции по безопасности. Так, в своем видео телезвезда показала немного закулисья своей работы там, а также поделилась своими впечатлениями.
"Я не политическая журналистка, мне интересно все, что есть человечного в каждой сильной, выдающейся и влиятельной персоне нашего времени. Тем интереснее видеть, как сильнейшие мира этого рассказывают о своих страхах и переживаниях. На каждое интервью первого дня @munsecconf у меня всего от 10 до 20 минут… Короткие перерывы, встречи с членами украинских делегаций, и голова кругом, поскольку просто на каждом шагу разговоры только об Украине! Действительно, о нас уже год говорит весь мир! На моем канале мы выложили три, на наш взгляд, самых интересных разговора: с военной журналисткой @duzentekkal; с первой премьер-министром Эстонии @kajakallas и с министром иностранных дел Великобритании @jamescleverly. А бонусом вам, моим подписчикам, немного закулисья здесь и в сторис. Спасибо, что вы со мной!", - поделилась Ефросинина.
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