Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала нове фото у незвичайному образі та заінтригувала шанувальників і новим альбомом, і новим кліпом та підготовкою до нового туру з цією концертною програмою

Як видно, на новій фотографії Світлана відображена у цікавій локації із густою зеленню та пальмами. Перед камерою вона з'явилася в чорному вбранні – довгому шкіряному плащі, під яким видно штани та водолазку, у руці вона тримає стильну сумочку. Волосся співачка розпущена і недбало укладена, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри та пафосний вигляд.

У підписі до публікації Лобода написала: "Щоразу, після великих проектів хочеться усамітнення. Новий альбом зданий, кліп зданий, безсонні ночі позаду, час вдихнути свіжого повітря і вирушати в тур. Займуся підготовкою нових номерів! Ви готові? Куди їдемо?" . Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки, відповідаючи на її запитання:

"Чекаємо з нетерпінням!".

"Варшава!".

"Так, ми дуже сильно чекаємо! Хотілося б тур Україною".

"Коли великий концерт у Львові та Києві?".

"Ну і Варшава чекає".

"В Україні дуже чекаю вже кілька років!".

"Справжня красуня".

"Тель-Авів, Ізраїль".

"Краків, Вроцлав".

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