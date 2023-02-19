Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новое фото в необычном образе и заинтриговала поклонников и новым альбомом, и новым клипом и подготовкой к новому туру с этой концертной программой

Как видно, на новой фотографии Светлана запечатлена в интересной локации с густой зеленью и пальмами. Перед камерой она появилась в черном наряде – длинном кожаном плаще, под которым видно штаны и водолазку, в руке она держит стильную сумочку. Волосы певица распущены и небрежно уложены, а на лице модные солнцезащитные очки и пафосный вид.

В подписи к публикации Лобода написала: "Каждый раз, после больших проектов хочется уединения. Новый альбом сдан, клип сдан, бессонные ночи позади, самое время вдохнуть свежего воздуха и отправляться в тур. Займусь подготовкой новых номеров! Вы готовы? Куда едем?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, отвечая на ее вопросы:

"Ждем с нетерпением!".

"Варшава!".

"Да, мы очень сильно ждем! Хотелось бы тур по Украине".

"Когда большой концерт во Львове и Киеве?".

"Ну и Варшава ждет".

"По Украине очень жду уже несколько лет!".

"Настоящая красотка".

"Тель-Авив, Израиль".

"Краков, Вроцлав".

Напомним, "Очень пронзительно": кума Дзидзьо Цибульская поддержала украинок новым видео.

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