Відома блогерка Анна Богдан, яка була переможницею проекту "Холостяк" і будувала стосунки з головним героєм Михайлом Заливаком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу модель виклала кадри з нової нескромної фотосесії та викликала захоплення у шанувальників.

Як видно, на нових чорно-білих фотографіях Анна знята в порожній локації, вона сидить на обдертому табуретці та демонструє ідеальні ноги. Перед камерою вона з'явилася у чорному теплому светрі з коміром і великими гудзиками, який наголосив на голих ногах. Її волосся заплетене в тугі афрокосички, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Богдан написала: "Ти завжди бачиш інакше @vladlen_lysenko. Дуже подобаються фотографії". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову фотосесію блогерки:

"Красуня. Особливо третє фото в каруселі, вогонь".

"Вогонь".

"Кайфова".

"Люблю".

"Дуже чарівна".

"Гарна розтяжка".

"Які ніжки!".

"Круто".

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