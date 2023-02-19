Известная блогерша Анна Богдан, которая была победительницей проекта "Холостяк" и строила отношения с главным героем Михаилом Заливако, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз модель выложила кадры из новой нескромной фотосессии и вызвала восторг у поклонников.

Как видно, на новых черно-белых фотографиях Анна запечатлена в пустой локации, она сидит на ободранной табуретке и демонстрирует идеальные ноги. Перед камерой она появилась в черном теплом свитере с воротником и большими пуговицами, который подчеркнул голые ноги. Ее волосы заплетены в тугие афрокосички, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Богдан написала: "Ты всегда видишь иначе @vladlen_lysenko. Очень нравятся фотографии". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотосессию блогерши:

"Красотка. Особенно третье фото в карусели, огонь".

"Огонь".

"Кайфовая".

"Обожаю".

"Очень очаровательная".

"Хорошая растяжка".

"Какие ножки!".

"Круто".

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