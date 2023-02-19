Популярна українська співачка та колишня дружина шоумена Дзідзьо (Михайло Хома) SLAVIA (Ярослава Притула), яка під час війни залишилася в Україні та активно виступає на благодійних концертах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася кадрами зі зйомок нового кліпу про зв'язок поколінь.

Як видно, новий кліп Ярослави буде у національній тематиці з відповідними костюмами, вишиванкою та прикрасами. Судячи з кадрів, у зйомках кліпу взяло участь багато людей різних поколінь і серед них можна побачити одіозну Ірину Фаріон.

У підписі до публікації SLAVIA розповіла про майбутню відеороботу: "Символічно, у День Єдності, ми об’єдналися, щоб сотворити щось магічне… Зйомки відео на пісню про силу українців, про зв’язок поколінь. Дякую всій команді! Кожен з Вас — вибір мого серця. Магія відбулася. Милуюся кадрами, і дякую Богові за цей Дар. Українці, в чому наша сила? Відповідь у пісні, та у відео, яке наскрізь пронизане символізмами".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Справді було в єдності та по-дружньому. Чекаємо з нетерпінням результату!".

"Славочко, як тобі личить цей образ! Чекаємо на пісню!".

"Дівчата, ви прекрасні".

"Це було натхненно".

"Фаріон не поєднує, а роз'єднує".

"Чекаю з нетерпінням".

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