Популярная украинская певица и бывшая жена шоумена Дзидзьо (Михаил Хома) SLAVIA (Ярослава Притула), которая во время войны осталась в Украине и активно выступает на благотворительных концертах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами со съемок нового клипа о связи поколений.

Как видно, новый клип Ярославы будет в национальной тематике с соответственными костюмами, вышиванкой и украшениями. Судя по кадрам, в съемках клипа приняли участие много людей разных поколений и среди них можно заметить одиозную Ирину Фарион.

В подписи к публикации SLAVIA рассказала о будущей видеоработе: "Символично, в День Единства, мы объединились, чтобы сотворить что-то магическое… Съемки видео на песню о силе украинцев, о связи поколений. Спасибо всей команде! Каждый из вас – выбор моего сердца. Магия свершилась. Любуюсь кадрами, и благодарю Бога за этот Дар. Украинцы, в чем наша сила? Ответ в песне и в видео, которое насквозь пронизано символизмами".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Действительно было в единстве и по-дружески. Ждем с нетерпением результата!".

"Славочка, как тебе подобает этот образ! Ждем песню!".

"Девушки, вы прекрасны".

"Это было вдохновенно".

"Фарион не объединяет, а разъединяет".

"Жду с нетерпением".

Напомним, "Очень пронзительно": кума Дзидзьо Цибульская поддержала украинок новым видео.

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