Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що нарешті приїхала з гастролями до свого рідного міста, а також поділилася зворушливими кадрами зі своїми батьками та колегами по сцені.
"Грати у рідному місті завжди для мене хвилююче! Ще більше емоцій, бо у залі сидять батьки. Вони рідко бувають на моїх виставах, а зараз через війну це стається ще рідше. Тому це дуже цінні відчуття - відчувати їх підтримку і захват. Бо батьки завжди захоплюються своїми дітьми: скільки би років їм не було! Люблю бути ВДОМА. Люблю Чернівці. Люблю гляачів! Люблю, коли у залі - найголовніші люди в моєму житті!", — наголосила Лілія Ребрик.
За колегу в коментарях пораділа акторка Ольга Сумська: "Яка радість всієї родини! Вітаємо, Лілюсю! Мамі і татові уклін!❤️".
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"Ліля,така у вас красива родина!";
"Яка мама гарна😍😍😍Ви так схожі🥰";
"Ліля,ви неймовірна.Завжди любуюсь Вами і надихаюсь👏".
Лілія Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ", а тепер також веде нову програму "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.
Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.
Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.
Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.