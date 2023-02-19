Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що нарешті приїхала з гастролями до свого рідного міста, а також поділилася зворушливими кадрами зі своїми батьками та колегами по сцені.

"Грати у рідному місті завжди для мене хвилююче! Ще більше емоцій, бо у залі сидять батьки. Вони рідко бувають на моїх виставах, а зараз через війну це стається ще рідше. Тому це дуже цінні відчуття - відчувати їх підтримку і захват. Бо батьки завжди захоплюються своїми дітьми: скільки би років їм не було! Люблю бути ВДОМА. Люблю Чернівці. Люблю гляачів! Люблю, коли у залі - найголовніші люди в моєму житті!", — наголосила Лілія Ребрик.

За колегу в коментарях пораділа акторка Ольга Сумська: "Яка радість всієї родини! Вітаємо, Лілюсю! Мамі і татові уклін!❤️".

Шанувальники також підтримали артистку:

"Ліля,така у вас красива родина!";

"Яка мама гарна😍😍😍Ви так схожі🥰";

"Ліля,ви неймовірна.Завжди любуюсь Вами і надихаюсь👏".

Лілія Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ", а тепер також веде нову програму "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.