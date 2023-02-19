В этот раз на своей странице в Instagram артистка рассказала, что наконец-то приехала с гастролями в свой родной город, а также поделилась трогательными кадрами со своими родителями и коллегами по сцене.

"Играть в родном городе всегда для меня волнительно! Еще больше эмоций, потому что в зале сидят родители. Они редко бывают на моих спектаклях, а сейчас из-за войны это происходит еще реже. Поэтому это очень ценные ощущения - испытывать их поддержку и восторг. Потому что родители всегда увлекаются своими детьми: сколько бы лет им ни было! Люблю быть ВДОМА. Люблю Черновцы. Люблю зрителей! Люблю, когда в зале - самые главные люди в моей жизни!", - подчеркнула Лилия Ребрик.

За коллегу в комментариях порадовалась актриса Ольга Сумская: "Какая радость всей семьи! Поздравляем, Лилюсь! Маме и папе поклон!❤️".

Поклонники также поддержали артистку:

"Лиля, такая у вас красивая семья!";

"Какая мама красивая😍😍😍Вы так похожи🥰";

"Лиля, вы невероятная. Всегда любуюсь Вами и вдохновляюсь 👏".

Лилия Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока он в июле не прекратил свое вещание. Позже она стала ведущей проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ", а теперь также ведет новую программу "Дождусь", где помогает встретиться людям, которых разлучила война.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.