Переможниця та суддя кількох сезонів шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська поділилася рецептом корисного та смачного сніданку.

На своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати омлет-рулет.

"Давайте забудемо про яєчню та бутерброди на сніданок, що приїлися, і приготуємо щось незвичайне і смачне, але не менш поживне 😃Наприклад, омлет-рулет з овочами 🥘😋", — радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

6 яєць

15 мл соєвого соусу (1 ст. л.) або сіль (за смаком)

30-40 г червоного перцю (шматочок)

30-40 г жовтого або зеленого перцю (шматочок)

30-40 г кабачка (шматочок)

кріп (або інша зелень до смаку)

10 г олії (2 ч. л.)

гострий червоний перець чилі (за бажанням)

Наріжте дрібно перець, кабачок та кріп. Змішайте яйця з соєвим соусом. Розігрійте сковорідку, вилийте порцію яєчної маси, щоб вийшов тонкий млинець. Викладіть овочі на половину омлету та загорніть половину з овочами в рулет, а половину залиште незагорненою.

Посуньте омлет-рулет на край сковорідки і вилийте ще одну порцію яєчної маси, щоб знову вийшов тонкий млинець. Викладіть овочі на половину омлету і знову загорніть її, продовжуючи згортати рулет.

Посуньте рулет на край, продовжуйте випікати омлет і згортати рулет, доки не закінчиться яєчна маса та овочі. Готовий омлет-рулет наріжте шматочками по 1,5 см.

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