На своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить омлет-рулет.

"Давайте забудем о приевшихся яичнице и бутербродах на завтрак и приготовим что-то необычное и вкусное, но не менее питательное😃 Например, омлет-рулет с овощами🥘😋", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

6 яиц

15 мл соевого соуса (1 ст. л.) или соль (по вкусу)

30-40 г красного перца (кусочек)

30-40 г желтого или зеленого перца (кусочек)

30-40 г кабачка (кусочек)

укроп (или другая зелень по вкусу)

10 г растительного масла (2 ч. л.)

острый красный перец чили (по желанию)

Нарежьте мелко перец, кабачок и укроп. Смешайте яйца с соевым соусом. Разогрейте сковороду, вылейте порцию яичной массы, чтобы получился тонкий блинчик. Выложите овощи на половину омлета и заверните половину с овощами в рулет, а половину оставьте незавернутой.

Сдвиньте омлет-рулет на край сковородки и вылейте еще одну порцию яичной массы, чтобы снова получился тонкий блинчик. Выложите овощи на половину омлета и снова заверните ее, продолжая сворачивать рулет.

Сдвиньте рулет на край, продолжайте выпекать омлет и сворачивать рулет, пока не закончится яичная масса и овощи. Готовый омлет-рулет нарежьте кусочками по 1,5 см.

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, какую вкуснятину можно приготовить из гречки.

Также Politeka писала, что Лиза Глинская дала рецепт простого и вкусного блюда для всей семьи.