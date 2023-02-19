Ліза Глінська, яка була переможницею та суддею кількох сезонів шоу "Мастер Шеф", поділилася рецептом популярної страви для сніданку.

На своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати домашню карамельну гранолу.

Для карамельно-апельсинового сиропу беремо:

150 г цукру (6 ст. л. з гіркою)

120 мл води (6 ст. л.)

цедра апельсина (мандарина, лимона)

Для граноли:

400 г пластівців із плющеної вівсяної крупи

100 г волоських горіхів (фундук, мигдаль, кешью)

50 г кураги (фініка, родзинок)

50 г сушеної журавлини

Додатково:

200 г питного йогурту (без добавок)

свіжі ягоди

Спершу готуємо сироп. Висипте цукор у сотейник з товстим дном і поставте на вогонь. Поки цукор плавиться, закипʼятіть воду. Зніміть сотейник з карамеллю з вогню. Влийте в карамель гарячу воду тонкою цівочкою, постійно помішуючи. Якщо в сиропі залишилися грудочки карамелі, поверніть сотейник з карамельною водою на вогонь, щоб грудочки розчинилися. Додайте натерту на дрібній тертці апельсинову цедру, щоб вона просочилася карамельним сиропом. Процідіть сироп від цедри - цедру відкладіть убік, вона ще знадобиться.

Далі готуємо гранолу. Увімкніть духовку на 170°С. З'єднайте охолоджений сироп з пластівцями з цілісної вівсяної крупи та перемішайте. Викладіть пластівці в сиропі на лист з пергаментом, розрівняйте, додайте горіхи, відправте в духовку на 15 хвилин. Додайте до пластівців нарізану курагу, журавлину та цедру апельсина.

Подавайте охолоджену гранолу з йогуртом та ягодами.

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