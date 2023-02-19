На своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати домашню карамельну гранолу.
Для карамельно-апельсинового сиропу беремо:
150 г цукру (6 ст. л. з гіркою)
120 мл води (6 ст. л.)
цедра апельсина (мандарина, лимона)
Для граноли:
400 г пластівців із плющеної вівсяної крупи
100 г волоських горіхів (фундук, мигдаль, кешью)
50 г кураги (фініка, родзинок)
50 г сушеної журавлини
Додатково:
200 г питного йогурту (без добавок)
свіжі ягоди
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Спершу готуємо сироп. Висипте цукор у сотейник з товстим дном і поставте на вогонь. Поки цукор плавиться, закипʼятіть воду. Зніміть сотейник з карамеллю з вогню. Влийте в карамель гарячу воду тонкою цівочкою, постійно помішуючи. Якщо в сиропі залишилися грудочки карамелі, поверніть сотейник з карамельною водою на вогонь, щоб грудочки розчинилися. Додайте натерту на дрібній тертці апельсинову цедру, щоб вона просочилася карамельним сиропом. Процідіть сироп від цедри - цедру відкладіть убік, вона ще знадобиться.
Далі готуємо гранолу. Увімкніть духовку на 170°С. З'єднайте охолоджений сироп з пластівцями з цілісної вівсяної крупи та перемішайте. Викладіть пластівці в сиропі на лист з пергаментом, розрівняйте, додайте горіхи, відправте в духовку на 15 хвилин. Додайте до пластівців нарізану курагу, журавлину та цедру апельсина.
Подавайте охолоджену гранолу з йогуртом та ягодами.
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