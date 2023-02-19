Лиза Глинская, которая была победительницей и судьей нескольких сезонов шоу "Мастер Шеф", поделилась рецептом популярного блюда для завтрака.

На своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить домашнюю карамельную гранолу.

Для карамельно-апельсинового сиропа берем:

150 г сахара (6 ст. л. с горкой)

120 мл воды (6 ст. л.)

цедра апельсина (мандарина, лимона)

Для гранолы:

400 г хлопьев из плющеной овсяной крупы

100 г грецких орехов (фундук, миндаль, кешью)

50 г кураги (финика, изюма)

50 г сушеной клюквы

Дополнительно:

200 г питьевого йогурта (без добавок)

свежие ягоды

Сначала готовим сироп. Высыпьте сахар в сотейник с толстым дном и поставьте на огонь. Пока сахар плавится, вскипятите воду. Снимите сотейник с карамелью с огня. Влейте в карамель горячую воду тонкой струйкой, постоянно помешивая. Если в сиропе остались комочки карамели, верните сотейник с карамельной водой на огонь, чтобы комочки растворились. Добавьте натертую на мелкой терке апельсиновую цедру, чтобы она пропиталась карамельным сиропом. Процедите сироп от цедры – цедру отложите в сторону, она еще пригодится.

Далее готовим гранолу. Включите духовку на 170°С. Соедините охлажденный сироп с хлопьями из цельной овсяной крупы и перемешайте. Выложите хлопья в сиропе на лист с пергаментом, разровняйте, добавьте орехи, отправьте в духовку на 15 минут. Добавьте к хлопьям нарезанную курагу, клюкву и цедру апельсина.

Подавайте охлажденную гранолу с йогуртом и ягодами.

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, какую вкуснятину можно приготовить из гречки.

Также Politeka писала, что Лиза Глинская дала рецепт простого и вкусного блюда для всей семьи.