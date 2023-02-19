На своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить домашнюю карамельную гранолу.
Для карамельно-апельсинового сиропа берем:
150 г сахара (6 ст. л. с горкой)
120 мл воды (6 ст. л.)
цедра апельсина (мандарина, лимона)
Для гранолы:
400 г хлопьев из плющеной овсяной крупы
100 г грецких орехов (фундук, миндаль, кешью)
50 г кураги (финика, изюма)
50 г сушеной клюквы
Дополнительно:
200 г питьевого йогурта (без добавок)
свежие ягоды
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Сначала готовим сироп. Высыпьте сахар в сотейник с толстым дном и поставьте на огонь. Пока сахар плавится, вскипятите воду. Снимите сотейник с карамелью с огня. Влейте в карамель горячую воду тонкой струйкой, постоянно помешивая. Если в сиропе остались комочки карамели, верните сотейник с карамельной водой на огонь, чтобы комочки растворились. Добавьте натертую на мелкой терке апельсиновую цедру, чтобы она пропиталась карамельным сиропом. Процедите сироп от цедры – цедру отложите в сторону, она еще пригодится.
Далее готовим гранолу. Включите духовку на 170°С. Соедините охлажденный сироп с хлопьями из цельной овсяной крупы и перемешайте. Выложите хлопья в сиропе на лист с пергаментом, разровняйте, добавьте орехи, отправьте в духовку на 15 минут. Добавьте к хлопьям нарезанную курагу, клюкву и цедру апельсина.
Подавайте охлажденную гранолу с йогуртом и ягодами.
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