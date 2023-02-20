Анна Богдан, переможниця одного із сезоно реаліті-шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком, порадувала своїх шанувальників у Instagram новим фото. На знімку дівчина постала в новому образі, який дозволив їй продемонструвати свою схудлу фігуру.

Нещодавно вона показала, що продовжує займатися спортом, припинила їсти солодке і також почала ходити на танці.

На фотографії Анна постала у светрі чорного кольору, який вигідно підкреслив її струнку фігуру. Вона доповнила образ сережками-кільцями та взуттям на масивній підошві.

Шанувальники не могли не відзначити, що Анна виглядає приголомшливо та обговорюють її новий образ у коментарях до фото. Багато хто висловлює свої компліменти і радіє за те, що дівчина продовжує дбати про свою фігуру і намагається виглядати на висоті.

"Ти завжди бачиш мене інакше" - написала Ганна під знімками.

Зазначимо, що після участі у "Холостяку" Ганна Богдан стала справжньою зіркою у соціальних мережах і продовжує радувати своїх передплатників новими фото та образами.

«Красуня 😍 особливо третє фото в каруселі 🔥; Дуже чарівна; Кайфова; Які ніжки!».

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