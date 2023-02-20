Анна Богдан, победительница одного из сезоно реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако, порадовала своих поклонников в Instagram новым фото. На снимке девушка предстала в новом образе, который позволил ей продемонстрировать свою похудевшую фигуру.

Не так давно она показала, что продолжает заниматься спортом, прекратила есть сладкое и также начала ходить на танцы.

На фотографии Анна предстала в свитере черного цвета, который выгодно подчеркнул ее стройную фигуру. Она дополнила образ серьгами-кольцами и обувью на массивной подошве.

Поклонники не могли не отметить, что Анна выглядит потрясающе и обсуждают ее новый образ в комментариях к фото. Многие выражают свои комплименты и радуются за то, что девушка продолжает заботиться о своей фигуре и старается выглядеть на высоте.

«Ты всегда видишь меня иначе» - написала Анна под снимками.

Отметим, что после участия в "Холостяке" Анна Богдан стала настоящей звездой в социальных сетях и продолжает радовать своих подписчиков новыми фото и образами.

«Красотка😍 особенно третье фото в карусели🔥;Очень очаровательная; Кайфовая; Какие ножки!».

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